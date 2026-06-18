Haberler

Ampute futbol liglerinde sezon tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre, Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor oldu. Ligi Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü üçüncü sırada tamamladı. 1. Lig'de Antalya Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü şampiyon oldu.

Ampute futbol liglerinde 2025-2026 sezonu sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Natura Dünyası Ampute Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Şahinbey Belediyespor oldu. Ligi Başkent Ampute Futbol Gücü ikinci, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

1. Lig'de Antalya Büyükşehir Belediyespor, 2. Lig'de de Uysal Hydraulic Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Antalya Büyükşehir Belediyespor ve Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Konya Bedensel Engelliler Spor Kulübü ve Bursa Ampute Spor Kulübü ise 1. Lig'e çıktı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
İpsala Gümrük Kapısı'nda piyasa değeri 3 milyar TL olan uyuşturucu ele geçirildi

İpsala Gümrük Kapısı'nda tarihi baskın! Piyasa değeri 3 milyarı aşıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meteoroloji'den 19 ile sarı alarm! Kuvvetli sağanak ve sel kapıda

19 ile sarı alarm! Aniden vuracak
Ukrayna'da skandal görüntü! Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü

Türk restoran sahibi yaşlı kadını öldüresiye dövdü, ülke ayaklandı
Beş çocuğu ve beş torunu var! Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor

Ali Ağaoğlu 6. kez baba oluyor
Eren Elmalı saçlarını yeniden ördürdü

Eren yine ördürdü!

Kavşakta feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kavşakta feci kaza! Bu minibüs 3 kişiye mezar oldu
İletişim Başkanlığı'ndan 'Yeşil pasaportla seyahat dönemi bitti' iddiasına yalanlama

Milyonları endişelendiren iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Nişantaşı'nda görüntülenen Nez'den estetik açıklaması: Hayata bir kere geliyoruz

Nişantaşı'nda görüntülendi, itirafıyla röportaja damga vurdu