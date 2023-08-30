Ampute A Milli Futbol Takımı Antrenörü Erhan Kuşkapan: Ampute Futbolunun Maddi Anlamda Desteğe İhtiyacı Var

Ampute A Milli Futbol Takımı Antrenörü Erhan Kuşkapan, D-Smart ekranlarında yayınlanan 'Gündem Özel' programına konuk oldu. Kuşkapan, ampute futbolunun maddi anlamda desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti ve sponsor desteğinin önemine değindi. Ayrıca antrenörlerin işinin futbolculardan daha zor olduğunu ve ampute futboluna her anlamda destek gerektiğini söyledi.

Ampute A Milli Futbol Takımı Antrenörü Erhan Kuşkapan, D-Smart ekranlarında yayınlanan "Gündem Özel" programına konuk oldu.

Ampute futbolundan 2017 yılına kadar haberinin olmadığını belirten 35 yaşındaki antrenör, "Ampute Milli Takımı, Avrupa şampiyonu olduktan sonra dikkatimi çekti. Kaleci antrenörlüğü yapan arkadaşım birgün bana, 'Türk Hava Kuvvetleri'nin takımında, gönüllü olarak kaleci antrenörlüğü yapar mısın?' dedi. 'Vatan için bir uzvunu kaybetmiş abilerim ve kardeşlerim için seve seve yaparım' dedim. Kaleci antrenörlüğü yaparken futbolculuk kariyerime de devam ediyordum. Süper Lig'de çok değerli hocalarla çalıştım. Ampute Futbolu ile bu şekilde tanıştım. Osman Çakmak hocamla beraber Avrupa ve dünya şampiyonluğu yaşadık. Normal futbolda bu şampiyonlukları kazanmak çok zor. Ampute Milli Takımı çok düzgün oyunculara sahip. Profesyonel anlamda ligleri olan tek ülkeyiz. Futbolda İngiltere ne ise Ampute futbolunda da Türkiye o seviyede" diye konuştu.

"AMPUTE FUTBOLUNUN MADDİ ANLAMDA DESTEĞE İHTİYACI VAR"

Ampute futbolunda sponsor desteğinin önemine değinen Kuşkapan, "Ampute futbolunun maddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Ampute futbolu 40'lı yaşlara kadar oynanabiliyor. Dünya Şampiyonu olduğumuz zaman yaş ortalamamız 26'ydı. Bu yüzden bir 10 yıl daha şampiyonluklara ambargo koyarız" ifadelerini kullandı.

"ANTRENÖRLERİN İŞİ FUTBOLCULARDAN DAHA ZOR"

Erhan Kuşkapan, ampute futbolundaki zorluklardan şu sözlerle anlattı:

"Antrenörlerin işi futbolculardan daha zor. Antrenör iseniz 24-25 kişiyle uğraşmak zorundasınız. Futbolcu iseniz daha bireysel düşünebilirsiniz. Alttan yeni sporcuları arayıp bulmamız gerekiyor. Çok fazla bulamıyorsunuz. Bu yüzden de ampute futboluna her anlamda destek gerekiyor."

"İŞİN ARKA PLANINDA ÇOK DAHA ZORLU BİR SÜREÇ VAR"

Şampiyonlukların zorlu mücadelelerin ardından geldiğini aktaran genç antrenör, "Arkadaşlarımız bir mücadele vererek bugünlere geldikleri için psikolojik açıdan güçlü karakterde insanlar. Konu dünya şampiyonluğu olduğu zaman ister istemez bir stres oluyor. Psikologlarımız kadar malzemecilerimizin de fizyoterapistlerimizin de katkısı var. Dışarıdan bakınca şampiyonluk kolay gibi gözükebilir ancak işin arka planında çok daha zorlu bir süreç var" diyerek sözlerini tamamladı.