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Amir Hadziahmetovic Beşiktaş Formasını İlk Kez Giydi

Amir Hadziahmetovic Beşiktaş Formasını İlk Kez Giydi
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Beşiktaş'ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor ile oynanan maçta sezonun ilk kez Siyah-beyazlı formayı giydi. Maçta 61. dakikada oyuna dahil olan oyuncu, Beşiktaş'ın 2-1 galip geldiği karşılaşmada takıma katkı sağladı.

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 61. dakikasında Alex Oxlade Chamberlain'in yerine oyun girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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