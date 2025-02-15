Amir Hadziahmetovic Beşiktaş Formasını İlk Kez Giydi

Beşiktaş'ın Bosna Hersekli oyuncusu Amir Hadziahmetovic, Trabzonspor maçıyla birlikte bu sezon ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında oynadığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralanan Amir, Trabzonspor karşısında bu sezon ilk kez Beşiktaş formasını giydi. Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma dönmüştü.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçın 61. dakikasında Alex Oxlade Chamberlain'in yerine oyun girdi. - İSTANBUL