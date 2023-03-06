Üye Girişi
Haberi Paylaş

Amedsporlu futbolcuları sapanla vurmaya çalıştı! Bursaspor tribününden "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü

Spor Haberleri

Olaylı Bursaspor-Amedspor maçında yeşil-beyazlı bir taraftarın stada soktuğu sapanla tribüne yabancı madde attığı görüntüler ortaya çıktı. Tepki çeken görüntüler için "Sözün bittiği yer" yorumları yapılırken, "Amedspor yalnız değil" etiketi ülke gündeminde zirveye oturdu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar ülke gündemine oturdu. Tribünde yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıkarken, bir Bursaspor taraftarının stata sapan soktuğu ortaya çıktı.

SAPANLA YABANCI MADDE ATTI

Karşılaşma öncesinde başlayan olayların sahanın içine taştığı mücadelede, Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde yağdırdı. sosyal medyada paylaşılan bir videoda Bursaspor taraftarının sahaya sapanla yabancı madde attığı görüldü.

Amedsporlu futbolcuları sapanla vurmaya çalıştı! Bursaspor tribününden 'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

"AMEDSPOR YALNIZ DEĞİLDİR" ETİKETİ GÜNDEME OTURDU

Yaşanan olaylar büyük tepki çekerken "Amedspor yalnız değil" etiketi ülke gündeminde zirveye oturdu. Futbolseverler, siyasetçiler ve ünlü isimler Bursaspor-Amedspor maçında yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.

Amedsporlu futbolcuları sapanla vurmaya çalıştı! Bursaspor tribününden 'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

Amedsporlu futbolcuları sapanla vurmaya çalıştı! Bursaspor tribününden 'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

Amedsporlu futbolcuları sapanla vurmaya çalıştı! Bursaspor tribününden 'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

Amedsporlu futbolcuları sapanla vurmaya çalıştı! Bursaspor tribününden 'Bu kadar da olmaz' dedirten görüntü

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Bursaspor Amedspor Spor Haberler

title