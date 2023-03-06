Amedsporlu futbolcuları sapanla vurmaya çalıştı! Bursaspor tribününden "Bu kadar da olmaz" dedirten görüntü
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Olaylı Bursaspor-Amedspor maçında yeşil-beyazlı bir taraftarın stada soktuğu sapanla tribüne yabancı madde attığı görüntüler ortaya çıktı. Tepki çeken görüntüler için "Sözün bittiği yer" yorumları yapılırken, "Amedspor yalnız değil" etiketi ülke gündeminde zirveye oturdu.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup mücadelesinde Bursaspor'un Amedspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta çıkan olaylar ülke gündemine oturdu. Tribünde yaşananlara dair yeni görüntüler ortaya çıkarken, bir Bursaspor taraftarının stata sapan soktuğu ortaya çıktı.
SAPANLA YABANCI MADDE ATTI
Karşılaşma öncesinde başlayan olayların sahanın içine taştığı mücadelede, Bursaspor tribünleri sahaya yabancı madde yağdırdı. sosyal medyada paylaşılan bir videoda Bursaspor taraftarının sahaya sapanla yabancı madde attığı görüldü.
"AMEDSPOR YALNIZ DEĞİLDİR" ETİKETİ GÜNDEME OTURDU
Yaşanan olaylar büyük tepki çekerken "Amedspor yalnız değil" etiketi ülke gündeminde zirveye oturdu. Futbolseverler, siyasetçiler ve ünlü isimler Bursaspor-Amedspor maçında yaşananların kabul edilemez olduğunu belirtti.