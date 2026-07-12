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Lumbardh Dellova, Amed Sportif Faaliyetler taraftarı önünde oynamak için sabırsızlanıyor Açıklaması

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Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Lumbardh Dellova, Süper Lig'de mücadele edecek yeşil-kırmızılı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu ve taraftar önünde forma giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler'in yeni transferi Lumbardh Dellova, Süper Lig'de mücadele edecek yeşil-kırmızılı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu, taraftarın önünde forma giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Kulübün sosyal medya hesaplarından Amed Sportif Faaliyetler'e transfer süreci ve yeni sezona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dellova, Süper Lig'in önemli bir organizasyon olduğunu belirterek transfer kararında hem ligin kalitesinin hem de kulübün büyüklüğünün etkili olduğunu ifade etti.

Amed Sportif Faaliyetler taraftarının futbola olan tutkusundan etkilendiğini dile getiren Dellova, şunları kaydetti:

"Buraya geldim çünkü herkes de biliyor ki Süper Lig çok iyi bir lig. Amedspor'un birçok videosunu izledim. Taraftarlar çok tutkulu. Kulüp de çok büyük. Burada olduğumdan dolayı çok mutluyum. Bu muhteşem taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum."

Dellova, kulübe katıldıktan sonra taraftardan yoğun ilgi gördüğünü, kendisine gösterilen sevgi dolayısıyla herkese teşekkür etti.

Taraftarın takıma bağlılığının kendisini ayrıca etkilediğini vurgulayan 27 yaşındaki oyuncu, "Burada olduğumdan beri taraftardan çok mesaj aldım. Herkese çok teşekkür ediyorum. Onların sevgisini gördüm. Takımlarını sevme şekli gerçekten inanılmaz. Onların önünde oynayacağım için sabırsızlanıyorum. Takım için elimden geleni yapacağım çünkü bu takımın taraftarı muhteşem." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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