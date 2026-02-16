Amedspor'u liderlikten eden Sakaryaspor teknik direktörünün zil sesi bomba
Amedspor'u liderlik koltuğundan eden Sakaryaspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu'nun basın toplantısında telefonunun "Er Turan – Türk Kani" çalması dikkat çekti.
- Sakaryaspor teknik direktörü Hakan Kutlu'nun telefon zil sesi 'Er Turan - Türk Kani' olarak belirlendi.
- Hakan Kutlu'nun telefonunun çalması, maç sonrası basın toplantısında şaşkınlığa neden oldu.
- Telefon zil sesi ve toplantıdaki anlar sosyal medyada gündem oldu.
Liderlik yarışında Amed Sportif Faaliyetler'i koltuğundan eden Sakaryaspor'da teknik direktör Hakan Kutlu, maç sonrası basın toplantısında ilginç bir an yaşadı.
TELEFONU ÇALDI, SALONDA DİKKATLER ONA ÇEVRİLDİ
Kutlu'nun konuşması sırasında telefonunun çalması salonda kısa süreli bir şaşkınlığa neden oldu. Deneyimli teknik adam telefonu sustururken, duyulan zil sesi sosyal medyada gündem oldu.
"ER TURAN - TÜRK KANI" DETAYI
Hakan Kutlu'nun telefon zil sesinin "Er Turan - Türk Kani" olması dikkat çekti. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar arasında farklı yorumlara yol açtı.