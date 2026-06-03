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Amed Sportif Faaliyetler'de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi

Amed Sportif Faaliyetler'de sportif direktörlük görevine Serkan Reçber getirildi
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AMED Sportif Faaliyetler, tecrübeli futbol adamı Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

AMED Sportif Faaliyetler, Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber'in sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Kulübümüz, 2026/2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında; futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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