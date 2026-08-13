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Amedspor Kadın FK, Kayseri Kadın FK'yı 5-0 Mağlup Etti

Amedspor Kadın FK, Kayseri Kadın FK'yı 5-0 Mağlup Etti
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Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Amedspor Kadın Futbol Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Kayseri Kadın FK'yı 5-0 yendi. Amedspor'un gollerini Vina (3), Marija ve Sara kaydetti.

KADINLAR Süper Ligi takımlarından Amedspor Kadın Futbol Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Kayseri Kadın FK'yı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Kadınlar Süper Ligi takımlarından Amedspor Kadın Futbol Takımı, çalışmalarını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Amedspor, sezon hazırlıkları çerçevesinde ligin yeni takımlarından Kayseri Kadın FK ile hazırlık maçı yaptı. Amedspor Kadın Futbol Takımı'nın 5-0'lık skorla kazandığı müsabakada golleri Vina (3), Marija ve Sara attı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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