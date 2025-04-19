Amedspor-Çorum FK maçına damga vurdu! Burak Süleyman'dan tribünlere tartışma yaratan hareketler

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Amedspor ile Çorum FK, Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 1-0 kazandığı karşılaşmada konuk ekibin futbolcusu Burak Süleyman'ın tribünlere yaptığı hareketler dikkat çekti.

YAPTIĞI HAREKETLER TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Burak, saha tribünlere yakın tarafta bulunduğu esnada kendisine atılan yabancı maddelere tepkisi çok sert gösterdi. Bu duruma çok sinirlenen Çorum FK futbolcusunun tribünlere dönerek yaptığı hareketler tartışmalara neden oldu.