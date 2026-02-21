Nahit Eren: 'Amedspor, suskun kalmayacak'

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, kötü oynanan zamanlarda da puan alınabileceğini belirterek, "Bu ligler, böyle ligler. Bunun önüne hakem hataları ya da hakemlerin kasıtlı kararlarıyla geçiliyorsa tabii ki Amed spor buna suskun kalmayacak" dedi.

Trendyol 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Nahit Eren, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, taraftarı aldıkları neticelerle üzdüklerinin farkında olduklarını söyledi.

Bu tür zorlu mücadelelerde zaman zaman puan kayıpları yaşandığını, bunun da farkında olduklarını belirten Eren, "İlk gün söylediğimiz gibi ekibimize de, takımımıza da, teknik ekibimize, taraftarımıza da güveniyoruz. Bir şekilde zaman zaman bu tür yol kazaları olsa da bu yolun sonunda şampiyon olacağımıza fazlasıyla inanıyoruz. Son Sakarya maçıyla birlikte başlayan başta taraftarlarımıza yönelik uygulamalar, yasaklar ve kulübümüze yönelik yaptırımlar olmak üzere hakem hatalarıyla birlikte Amed spor'a yönelik hepimizi kaygılandıran bir durumun ortaya çıktığı gözlemleniyor" diye konuştu.

"Belirli takımlara yönelik ayrımcılık olduğu gözleniyor"

Bugüne kadar hakemlerle ilgili hiçbir değerlendirme yapmadıklarına dikkat çeken Başkan Eren, "Kasıtlı mı bunu bilemeyiz ama zaman zaman bazı maçlarda yaşadığımız olumsuzluklar oldu. Ama hiçbir değerlendirme yapmadık. Son Sarıyer maçıyla birlikte bütün spor kamuoyu, bütün deneyimli, tecrübeli hakemlerin de ifade ettiği üzere aslında faul bile olmayan bir pozisyona futbolcumuza ikinci sarı karttan verilen kırmızı kart, bir şekilde kasıtlı, organize bir duruma ilişkin bizleri kaygılandırıyor. Nitekim bir gün önceki karşılaşmada yaşananlar yine bizlerin yapmadığı ama yine bütün spor kamuoyunun ilgili kulübün açıklamalarına da yer aldığı üzere belirli takımlara yönelik bir ayrıcalığın, ayrımcılığı olduğu gözlemleniyor" ifadelerini kullandı.

"Amedspor suskun kalmayacak"

Amed Sportif Faaliyetler'in hakem hatalarına yönelik suskun kalmayacağını vurgulayan Nahit Eren, "Biz, sahada kendi futbolumuzu, bugüne kadar ortaya koyduğumuz performansı sürdürmek zorundayız. Kötü oynadığınız zamanlarda da puan alabilirsiniz. Bu ligler, böyle ligler. Bunun önüne hakem hataları ya da hakemlerin kasıtlı kararlarıyla geçiliyorsa tabii ki Amedspor buna suskun kalmayacak, yönetimi suskun kalmayacak, taraftarı suskun kalmayacak, Amedspor'un spor camiasının da suskun kalmaması gerekir. Yer yer sessiz kalmamıza ilişkin eleştiriler yapıldı. Ama bilinmeli, gerek taraftarlarımıza yönelik son Sakarya maçından sonraki uygulamalara karşı, gerekse TFF nezdinde hakem kararlarına ilişkin Amedspor yönetim kurulu olarak gereken bütün başvurularını, bütün suç duyurularını bütün hukuk müşavirliklerine ilgili şahıslarla ilgili başvurularımızı gecikmeksizin anbean gerçekleştirdik" sözlerini kaydetti.

Son olarak kenetlenmeleri gerektiğinin altını çizen Başkan Nahit Eren, "Bulunduğumuz pozisyon, ligin ilk 6 maçındaki pozisyondan farksız değil. Ama bu takım, ilk devrenin sonunu lider olarak tamamladı. Önümüzde oynayacağımız 12 maçımız var. İç sahada 6 maçımız var. Biz eminiz ki elimizdeki kadro, kadro genişliği, kadro niteliği bu karşılaşmalarda istediğimiz sonuçları alacak nitelikte" diyerek sözlerini tamamladı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı