Amedspor Başkanı Nahit Eren'den Süper Lig ve Avrupa Hedefi

AMED Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Biz Amed Spor'un başarılarının yanı sıra istikrarlı bir takıma dönüşmesini, Süper Lig'e çıkmasını ve Süper Lig'de de kalıcı bir takım olarak kalmasını, Avrupa'da da mücadele etmesini umut ediyoruz. Hayalimiz bu" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, bir otelin toplantı salonunda teknik direktör Sinan Kaloğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Eren, Sakarya'da bir Amed Sportif Faaliyetler taraftarına yapılan sözlü saldırıyla ilgili, "Dün maalesef yine istemediğimiz bir olayla karşı karşıya kaldık. Maalesef Sakarya ilimizde bir Amed spor taraftarına, çıkmış olduğu bir halı saha karşılaşmasında sözlü saldırıyla üzerindeki forma alıkonulmuş. Bugün kendisiyle de görüştüm. Uzun uzun görüştüm. Zaman zaman bu tür istemediğimiz olaylar ülkede yaşanıyor. Ama biz her fırsatta şunu ifade ettik; Bu ülkede herkes kendi rengiyle, kimliğiyle yaşamalı, özgürce yaşamalı. Biz bu umudu taşımaya devam edeceğiz. Asla bu tür saldırılara karşı sessiz kalmayacağımızı, bu tür saldırıların bu ülkede yaşanmaması için de mücadele edeceğimizi, bizler her renge, her kimliğe nasıl saygı gösteriyorsak herkesin de bize ait olan renge, kültüre, kimliğe saygı duymasını bekliyoruz. Ülkemizde bu zorlu süreçlerden hep geçmekteyiz. Bu tür önemli toplumsal sorunların çözüm süreçlerinde bu tür provokatif saldırılar hep oldu, olacak da. Ama biz sağduyumuzu da kaybetmeden bu tür saldırılara karşı durmaya da devam edeceğiz" dedi.

'AVRUPA'DA DA MÜCADELE ETMESİNİ UMUT EDİYORUZ'

Amed Sportif Faaliyetler'in sadece kentte değil tüm dünyadaki insanların gönlünde yer edindiğini belirten Eren, "Amed spor, bu kentte çok farklı bir heyecan uyandıran bir takım. Sadece bu kentte değil, tüm bölgede, tüm ülkede, yurt dışında bulunan herkeste farklı bir duygu uyandırıyor. Biz bu duyguyu yaratan olgulara sahip çıkmaya, bu kimliği, bu karakteri sürdürmeye kararlıyız. Zaten Amed spor'u var eden bu kimlik. Ama tabii ki sportif başarılar da temel hedefimiz. Yer yer yasaklarla, taraftar yasağıyla, yer yer ağır cezalarla Amed spor aslında bu motivasyondan hep koparılmak istendi. Ama dediğim gibi yönetici arkadaşlarımızın, kulüp başkanlarımızın ve çalışanlarının, teknik heyetinin, futbolcularının tabii ki de kendisine gönül veren taraftarların ve halkımızın bu dik duruşu, bu mücadeleci ruhuyla biz bu liglere tutunmaya ve birinci lige kadar geldik. Amacımız bu sene Süper Lig'e çıkmak. Tabii Süper Lig'e çıktıktan sonra da kalıcı bir takım olabilmek. Güçlü bir kurumsal yapı, güçlü bir altyapı, güçlü bir şekilde çünkü endüstriyel bir alan aynı zamanda futbol ve spor camiası. Evet, çok yüksek ağır ekonomik maliyetler ile artık futbolcular transfer ediliyor. Biz kendi futbolcularımızı bu alana kazandırmak zorundayız. Bu konuda da yine hocamla geleceğe dair planlamalarımız var. Biz Amedspor'un, başarılarının yanı sıra istikrarlı bir takıma dönüşmesini, Süper Lig'e çıkmasını ve Süper Lig'de de kalıcı bir takım olarak kalmasını, Avrupa'da da mücadele etmesini umut ediyoruz. Hayalimiz bu" diye konuştu.

SİNAN KALOĞLU: AMEDSPOR SADECE BİR FUTBOL KULÜBÜ DEĞİL

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ise takımın arkasında güçlü bir kitlenin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bu bölgenin insanıyım, ekibim bu bölgenin insanı. Bu bölgeyi çok iyi bilen, bu duyguları çok iyi bilen bir insan olarak karşınızdayım. Burada forma giymiş, Süper Lig'de iyi bir sezon geçirmiş bir insan olarak karşınızdayım. Bazılarınızı yıllar sonra tekrar görmek beni burada çok da mutlu et ayrıca. Evet, başkanımız aslında çok güzel sözler söyledi. Hepimize umut aşılıyor, kendisi ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte. Amedspor sadece bir futbol kulübü değil. Gerçekten bunu herkesin bilmesi gerekir. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da gerekse çok büyük arkasında kitle olan, aslında çok büyük bir sivil toplum örgütü diyebiliriz. Herkes Amedspor'un başarısıyla mutlu oluyor. Başarısızlığıyla da üzülüyor maalesef. Burada sağlam temeller atmak için, bir hikaye yazmak için biz de açıkçası buradayız."