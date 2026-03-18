Amedspor'a Felix Afena-Gyan piyangosu

TFF 1. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler'in, Cremonese'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer ettiği Felix Afena-Gyan'a Hollanda, Fransa ve Almanya'dan birçok teklif geldi. Amedspor'un bu transferden 5 milyon euro kazanabileceği öne sürüldü.

Gözünü Süper Lig'e diken Trendyol 1. Lig takımı Amed Sportif Faaliyetler'e yıldız oyuncusu Felix Afena-Gyan'dan piyango vurdu.

AVRUPA'DAN BİRÇOK TEKLİF

Amed Sportif Faaliyetler'in sezon başında İtalyan ekibi Cremonese'den zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığı Felix Afena-Gyan, sezon içerisinde gösterdiği performansla Avrupa'nın birçok ekibinin dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Hollanda, Fransa ve Almanya'dan birçok takım, 23 yaşındaki oyuncu için Amedspor'a teklif yaptı.

AMEDSPOR 5 MİLYON EURO KAZANABİLİR

Haberde, 1.5 milyon euro bedelle Cremonese'den kadrosuna katacağı Gyan'dan Amed Sportif Faaliyetler'in en az 5 milyon euroluk bonservis kazanabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 28 maça çıkan başarılı hücum oyuncusu, bu maçlarda 5 gol ve 5 asistlik performans sergilemeyi başardı.

İran, Riyad'a hava saldırısı düzenledi

İran dediğini yaptı! Bir ülkenin daha başkentini vurdu
Pezeşkiyan, İstihbarat Bakanının öldüğünü doğruladı

İran'da Laricani'nin şoku atlatılamadan bir büyük kayıp daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama

Öldürüldüğü iddia edilen Hamaney'den günler sonra ilk açıklama
Batman'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Genç motosikletlinin korkunç ölümü
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke

2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Dünyada 1 numara oldu!
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var

Bakan Gürlek, Özgür Özel'in iddiaları sonrası mal varlığını açıkladı