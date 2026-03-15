Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 2 Manisa FK: 0

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Manisa FK ile karşılaştı ve maçı 2-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Goller Daniel Moreno ve Ada İbik'ten geldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alparslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Hasan Ali Kaldırım (Celal Hanalp dk. 16), Cem Üstündağ (Adama Traore dk. 70), Sinan Kurt, Afena-Gyan, Florent Hasani (Dia Saba dk. 70), Zdravko Dimitrov (Daniel Moreno dk. 62), Mbaye Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Atakan Müjde, Çektar Orhan, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Kahraman Demirtaş

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Chiristophe Herelle, Yasin Güreler (Ada İbik dk. 43), Umut Erdem, Bobby Adekanye, Yassine Benrahou, Jonathan Lindseth, Yusuf Talum (Yunus Emre Dursun dk. 78), Lois Diony, Muhammed Kiprit (Alenis Vargas dk. 66)

Yedekler: Samet Karabatak, Osman Kahraman, Emre Akboğa, Oğuz Yurtdaş, Ahmet Şen, Umut Can Aslan, Batuhan Çolak

Teknik Direktör: Ahmet Pektaş

Goller: Daniel Moreno (dk. 79), Ada İbik (dk. 90+4 k.k.) (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı Kart: Alenis Vargas (dk. 75) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Zdravko Dimitrov, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Sinan Kurt (Amed Sportif Faaliyetler) Jonathan Lindseth, Bobby Adekanye (Manisa FK) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı

Dünyanın gözü önünde katliam! Yine yasaklı bombayla vurdular
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı

Sadece İsrail'in elinde var, İran'ı ilk kez bunlarla vuracaklar
'Öldü' denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

"Öldü" deniyordu, ortaya çıktı! Altı parmak sorusu da yanıt buldu
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Samsunspor galibiyeti 90+3'te hatırladı

Bir taraf sevinçten çıldırdı, diğer taraf hüzünden adeta yıkıldı
İsrailli uzman: İran'ın misket bombası taşıyan füzeleri İsrail'e ciddi zarar verdi

Resmen itiraf ettiler! İran'ı silahı başlarına bela oldu
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek

İran'la ilgili bugüne kadar ki en net tarih! Dünya, merakla bekliyor
Sörloth için 35 milyon euroluk dev teklif

Ortalığı karıştıracak dev teklif! Bu rakamı kabul etmemeleri imkansız
Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha

Kıyafetiyle gündem olan bir öğretmen daha
Orkun Kökçü'den ağızları açık bırakan gol

Bu şut ağlara gitti!