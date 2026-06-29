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Amed Sportif Faaliyetler, Raveloson'u kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Raveloson'u kadrosuna kattı
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Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskar Milli Takımı'nın kaptanı sağ bek Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskar Milli Takımı'nın kaptanı Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'de 2026-2027 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı sağ bek Rayan Raveloson ile kulüp tesislerinde sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Madagaskar Milli Takım Kaptanlığı görevini de yapan; sağ bek, ön libero pozisyonlarında görev alabilen Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor; Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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