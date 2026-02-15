Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Amed Sportif Faaliyetler- Sakaryaspor maçının ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryapor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iki takımı da tebrik ederek, "Bizim için geçen hafta başladı lig. Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Oyuncularımızı kaybettiğimiz bir dönem vardı. Transferin son günlerinde aramıza katılan oyuncularla geçen hafta lig bizim için yeniden başladı. Bugün iki takım da kazanabilirdi. İstediklerimizi yerine getirdik. Böyle bir atmosferde böyle oynamak önemliydi. Ortaya koyduğumuz futbol bizi ümitlendirdi. İnşallah ligin alt sıralarından kurtulmak istiyoruz. Bugün taraftarımızı yanımızda hissettik. Değişik bir atmosfer vardı, taraftarlar takımı iyi destekledi. Hakemin ufak tefek anlarda hata yaptığını söyleyebiliriz. Oyunun genelinde kötü değildi" dedi.

"Zirve yarışımız devam ediyor"

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da üzgün olduklarını ifade ederek, "Çünkü sahamızda önemli iki puan bıraktık. Hazırlıklarımızı kazanmak üzerine yaptık. Hafta içinde çok iyi hazırlanmıştık. Pozisyonlara girdik, çok kaçırdık. Bizim gibi takımın bu kadar pozisyonu kaçırmaması gerekiyordu. Geçiş yedik, o bizi yordu. Rakibimiz iyi mücadele etti. Biz zaman zaman zorlandık. Önemli olan gol atmak. Haftalar ilerliyor. Çok güzel bir atmosfer oluşturan taraftarımıza üzüldük en çok. Merak etmesinler bu takım şampiyon olacak. Kafamızı kaldırıp önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok güzel mücadele ettik. 3 gün sonra bir karşılaşmamız var Sarıyer ile. Her maçı almak için çıkacağız. Çok net pozisyonları kaçırdık. Neticesinde zirve yarışımız devam ediyor. İnşallah sezon üst lige çıkan taraf olacağız. Herkesin karalar bağlamasına gerek yok, isteyeceğiz ve bir üst lige çıkacağız. İkinci yarı skoru koruma adına bazen oyuncularımız stres yapıyor. Biz de orta sahayı üçledik direnci arttırmak için. Şanssız bir gol yedik. Rakibin bir isabetli şutu vardı o da gol oldu. İkinci yarının sonlarına doğru pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik" diye konuştu. - DİYARBAKIR