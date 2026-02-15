Haberler

Futbol: Trendyol 1. Lig

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor, Diyarbakır'da karşı karşıya geldi. Maçın sonunda her iki takım 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Amed’in golü Hasani’den gelirken, Sakaryaspor’un golü Poyraz Efe Yıldırım’dan geldi.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ayberk Demirbaş, Ömer Tevfik Özkoç, Çağrı Yıldırım

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Hasan Ali Kaldırım, Sinan Kurt (Dk. 82 Atakan Müjde), Murat Uçar, Traore (Dk. 78 Dia Saba), Tarkan Serbest, Hasani (Dk. 70 Cem Üstündağ), Dimitrov, Mosquera (Dk. 77 Afena-Gyan), Syrota, Diagne

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Emrecan Terzi (Dk. 46 Serkan Yavuz ), Arif Kocaman, Burak Bekaroğlu, Ruan (Dk. 64 Haydar Karataş ), Fofana, Vukovic, Mete Kaan Demir, Pena (Dk. 82 Batuhan Çakır), Owusu ( Dk. 86 Melih Bostan), Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 86 Zwolinski)

Goller: Dk. 45 Hasani (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 74 Poyraz Efe Yıldırım ( Sakaryaspor )

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Zwolinski ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 66 Haydar Karataş, Dk. 90+9 Burak Bekaroğlu, Dk. 90+10 Mete Kaan Demir ( Sakaryaspor ), Dk. 90+6 Atakan Müjde, Dk. 90+7 Murat Uçar, Dk. 90+8 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile Sakaryaspor 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: AA
