Amed Sportif Faaliyetler, İmaj Altyapı Vanspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile yapacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenmanlarda futbolcular pas, top koruma ve duran top çalışmaları yaptı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında İmaj Altyapı Vanspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top çalışmaları yaptı.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor karşılaşması, 23 Şubat Pazartesi saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: AA / Osman Bilgin