Trendyol 1. Lig: Amed Sportif Faaliyetler: 1 Vanspor FK: 0

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde Vanspor FK'yı 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın golü 90+4. dakikada Afena-Gyan ile geldi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, evinde karşılaştığı Vanspor FK'yı 1-0 mağlup etti.

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Ali Yılmaz, Cem Özbay, Muhammet Ali Doğan,

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Oleksandr Syrota, Oğuzhan Matur (Emrah Başsan dk. 85), Cem Üstündağ (Atakan Müjde dk. 84), Adama Traore (Tarkan Serbest dk. 68), Florent Hasani (Daniel Moreno dk. 60), Dia Saba, Zdravko Dimitrov (Afena-Gyan dk. 68), Mbaye Diagne

Yedekler: Abdulsamed Damlu, Dilhan Demir, Kahraman Demirtaş, Celal Hanalp, Ayaz Arslan

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Vanspor: Çağlar Akbaba, Youssouf Oulare (Medeni Bingöl dk. 90), Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Sabahattin Destici, Erdem Seçgin (Emir Bars dk. 46), Mehmet Özcan, Obinna Mamah (Aliou Traore dk. 58), Jefferson (Alper Emre Demirol dk. 84), Santeri Hostikka (Regis Crespi dk. 90), Ivan Cedric

Yedekler: Alperen Uysal, Batıhan Gebecelioğlu, Batuhan İşçiler, Güvenç Usta, Anıl Yıldırım

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Gol: Afena-Gyan (dk. 90+4) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: Adama Traore, Afena-Gyan (Amed Sportif Faaliyetler), Santeri Hostikka, Jefferson, Zan Jevsenak (Vanspor) - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
