Haberler

Amedspor'dan Trabzonspor'a Süper İade: Hasi'den 'Harika İş' Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Trabzonspor'u 2-1 yendi. Teknik direktör Besnik Hasi, farklı bir mantalite denediklerini ve harika bir iş çıkardıklarını, oyuncularının galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Besnik Hasi, "Harika bir iş çıkardık. Farklı bir mantalite denedik. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum." dedi.

Diyarbakır Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hasi, iyi bir maç çıkardıklarını söyledi.

Geçen haftadan sonra bu reaksiyonu göstermeye ihtiyaçlarının olduğunu belirten Hasi, şöyle devam etti:

"Harika bir iş çıkardık. Farklı bir mantalite denedik. Gayet iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda çok iyi gittik. Enerjimiz ve baskımız çok iyiydi. Topla gayet iyiydik. Daha fazla şans yakaladık. Yakalayan taraf bizdik. İkinci yarıda tempo her iki taraf için de düştü. Oyuncularım galibiyeti gerçekten çok hak etti. Çok iş çıkarttıklarını söyleyebilirim. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Yeni oyuncularla kurulan bir takımımız var. Zamana ihtiyacımız var. Fakat ihtiyacımız olan birkaç oyuncu daha var. Çok güzel bir galibiyetti ama bu sadece bir galibiyet. Takım olarak bu şekilde devam edip sıkı çalışmamız gerekiyor."

Gazetecilerin "Geçtiğimiz haftadan 4 oyuncu değişikliği vardı. Sistemsel bazı değişiklikler vardı. Bunun nedenini biraz açıklayabilir misiniz? Trabzonspor'a özel bir durum muydu yoksa Amedspor kendi sisteminde değişikliklere mi gidiyor?" sorusunu Hasi, şöyle cevapladı:

"Bazı değişiklikler yapmanız gerekiyor. Çünkü yeterince elimde şu anda oyuncu profili o anlamda yok. Yani istediğim oyunu oynatmak için de belli profillere ihtiyacım var ama yok elimde. O yüzden bazı değişiklikler yapmam gerekiyordu. Tabii ki Trabzon'a karşı farklı bir mantaliteyle çıkmamız gerekiyordu. Başka farklı bir oyuncularla çıktık. Önde topu tutmamız gerekiyordu."

Kaynak: AA
CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

Kılıçdaroğlu'nu yeniden CHP'ye getiren davada dikkat çeken karar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yan odadan gelen cinsel ilişki seslerini kayda alıp paylaştı
Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı

Ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı!
Ölüm yolu Ceyda'dan sonra Yıldırım'ı da yuttu, aynı yerde ikinci kaza

Önce Ceyda, şimdi Yıldırım: Ölüm yolu can almaya devam ediyor

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi tribünler tek ses oldu

Amedspor-Trabzonspor maçında tribünler tek ses oldu
Salah'tan maç sonunda dikkat çeken hareket! Beğeni yağıyor

Herkes Salah'ın yaptığını konuşuyor
Eşini robot süpürgeyle yakaladı, tazminat kazandı; hapse giren kendisi oldu!

Aldatan eşini robot süpürgeyle yakaladı ama hapse giren kendisi oldu!