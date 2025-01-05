Üye Girişi
Haberler
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Milyonlarca emeklinin gözü Kabine toplantısında
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin'den Adanaspor maçı sonrası açıklamalar

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin'den Adanaspor maçı sonrası açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Adanaspor ile 0-0 berabere kaldığı maç sonrasında Teknik Direktör Servet Çetin, takımın performansı ve oyuncu değişiklikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Servet Çetin, Adanaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Rakibe 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik. En büyük handikaplarımızdan biri oyuncu değişikliği yapamamamız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Amed Sportif Faaliyet Teknik Direktörü Servet Çetin, açıklamalarda bulundu. Çetin, "Tek eksiğimiz goldü, ön bölgede biraz sıkıntımız var. Topu oralara kadar getiriyoruz, 10 kişi bile getirdik. Rakibin ceza sahasında etkisiz kalıyoruz, şutu denemiyoruz. Rakibe, 10 kişi kalmamıza rağmen çok pozisyon vermedik. En büyük handikaplarımızdan biri oyuncu değişikliği yapamamamız. Elimde çabuk bir oyuncu olsaydı galibiyeti düşünüp o oyuncuyu alacaktım. Rakip fazla adamla üzerimize gelecekti. Yine de 10 kişi kaldıktan sonra alınan bir puan, bir puandır" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
img

Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
img

Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe, Hatayspor'u sahasında 2-1 mağlup etti
Fenerbahçe Hatayspor engelini aştı
İşte şehit polis Fethi Sekin'in görev başındaki görüntüleri
Görüntülerdeki kahramanı, tüm Türkiye yakından tanıyor
'Halkın sorunlarını dinleyin' diyen vatandaşa Özel'den sert yanıt
Özgür Özel'e soğuk duş! Vatandaşa yanıtı bir hayli sert oldu
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Estetikle 30 yaş gençleşti, son halini görenler 'Yok artık' dedi
Estetikle 30 yaş gençleşti! Son halini görenler "Yok artık" dedi
'Hayalim sevişirken ölmek' diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay
"Hayalim sevişirken ölmek" diyen Gerede'nin tepkilere yanıtı da olay

Son Dakika Haberleri

Fenerbahçe-Hatayspor MAÇ ÖZETİ! Fenerbahçe Hatayspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? 6 Ocak okullar tatil mi? (Valilik açıklaması) Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.