Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı

Amed Sportif Faaliyetler, Tarkan Serbest'i kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, defans oyuncusu Tarkan Serbest ile 1.5 yıllık opsiyonlu sözleşme imzaladı. Tarkan, yeni takımında büyük bir camia ile buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, defans oyuncusu Tarkan Serbest'i transfer etti.

Tarkan Serbest, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkan Yardımcısı Şeyda Arslantaş, futbol şube sorumlularından Emel İzgi Demir, Adnan Zengin ve Servet Vural'ın katılımıyla merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Arslantaş, törende yaptığı açıklamada, Tarkan Serbest ile bir buçuk yıllığına opsiyonlu bir anlaşmaya vardıklarını söyledi.

Tarkan Serbest'in takımın önemli bir ihtiyacına cevap vereceğini ifade eden Arslantaş, "Kendisinden çok ciddi fayda sağlayacağımıza inanıyoruz. İnşallah ikinci devre Amedspor'un şampiyonluğu için çok önemli katkıda bulunacak." diye konuştu.?

Daha önce Kasımpaşa, Göztepe ve son olarak Kocaelispor'da forma şansı bulan Tarkan Serbest ise Diyarbakır'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

31 yaşındaki defans oyuncusu, şunları söyledi:

"Taraftarları takip ediyorum ve çok büyük bir camia. Son maçı da izledim ve inanılmaz bir atmosferdi. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hocam nerede oynatmak isterse orada kendimi gösterip taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."

Kaynak: AA / Bestami Bodruk - Spor
Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi tamamlandı
İsrail'in tartışma yaratan kararının ardından Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'de

İsrail'in tartışma yaratan kararı sonrası soluğu Türkiye'de aldılar
Valilik tarih verdi! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak

Valilikten sürpriz açıklama! İstanbul'un 19 ilçesine kar yağacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Okan Buruk'tan tutuklu futbolcusu Metehan Baltacı'ya sürpriz ziyaret

Okan Buruk'tan Silivri'ye sürpriz ziyaret
Aybeniz Top cinayetinde karar: Sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Son sözü "pişmanım" oldu ama müebbetten kurtulamadı
Nkunku'nun Fenerbahçe'ye gitmesi halinde Milan'ın hedefi Mauro Icardi

Fenerbahçe Nkunku'yu transfer ederse olan Galatasaray'a olacak
Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! Erkek arkadaşı gözaltına alındı

Kayıp Elif Kumal'dan ilk ipucu! En yakını gözaltına alındı
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Galatasaray'dan bazı sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusu! İşte o kullanıcılar

Gazetecisinden sanatçısına! Tam 18 kişi hakkında suç duyurusu