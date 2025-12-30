Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'dan Tarkan Serbest'i transfer etti
TFF 1. Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekibi Kocaelispor'dan stoper Tarkan Serbest ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Serbest, büyük bir camiaya katıldığı için heyecanlı olduğunu belirtti.

TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'dan stoper Tarkan Serbest'i transfer etti. İmza töreninde konuşan Serbest, "Taraftarları takip ediyorum. Çok büyük bir camia. Son maçta da çok önemli bir atmosfer vardı. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Amed Sportif Faaliyetler'in anlaşmaya vardığı stoper oyuncusu Tarkan Serbest için imza töreni düzenlendi. Törene Amed Sportif Faaliyetler Asbaşkanı Şeyda Arslantaş, futbol şube sorumluları Adnan Zengin, Servet Vural ve başkan yardımcısı Emel İzgi Demir katıldı. 1,5 yıl sözleşmeye imza atan Serbest, ilk maça çıkmayı sabırsızlık beklediğini belirterek, "Geçen sene Kocaelispor'da şampiyon olduğumuzda Amedspor'a karşı Şanlıurfa'da oynamıştık. Tabii ki taraftarları takip ediyorum. Çok büyük bir camia. Son maçta da çok önemli bir atmosfer vardı. O yüzden ilk maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hoca nerede oynatırsa kendimi gösterip takımım için yüzde 100 savaşıp ve taraftarı da mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
