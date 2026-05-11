Amed Sportif Faaliyetler kupayı kaldırarak şampiyonluğu kutladı

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig'e çıkan Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da düzenlenen büyük bir kutlama etkinliği ile şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar, havai fişek gösterileri ve sanatçıların sahne almasıyla renklendi.

Trendyol 1. Lig'i ikinci sırada tamamlayıp Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'in şampiyonluk kutlaması merkez Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Park'ta yapıldı. Günler öncesinde tamamlanan hazırlıklarla taraftarlar alana akın etti. Saat 16.00'da kutlamalar, açılış ve müzik dinletisiyle başladı. DJ'ler, konuşmacılar ve sanatçılar sahne aldı. Daha sonra futbolcular şarkıları eşliğinde sahneye çağrıldı. Akabinde futbolculara madalyaları verilip kupa töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin toplandığı alanda havai fişek ve dron gösterisi yapıldı. Konuşmacılarla devan eden program, sanatçıların sahne almasıyla sona erdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
