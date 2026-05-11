Amed Sportif Faaliyetler kupasını aldı

Selim KAYA / DİYARBAKIR, - SÜPER Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler, şampiyonluk kupasını Nevruz Parkı'nda on binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törenle aldı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, "Bu coşku o lige bir renk getiriyor. Bu coşku o lige bir güzellik katacak. Bizden korkmayın" dedi.

1'inci Lig'i ikinci sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, şampiyonluk kupasını Diyarbakır'daki Nevruz Parkı'nda düzenlenen törenle aldı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin katılımıyla yapılan törene Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanları Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun, DEM Parti milletvekilleri, DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Barış Anneleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Program, Türkçe ve Kürtçe şarkılarla başladı. Takımın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne halay çekti. DJ'lerin de sahneye çıktığı programda, Süper Lig'e çıkan Amedspor Tekerlekli Basketbol Takımı da kupasını kaldırdı. Program, havai fişek gösterimi ile son buldu.

NAHİT EREN: AMEDSPOR'UN DİLİ DE, RENGİ DE, KİMLİĞİ DE, KÜLTÜRÜ DE BARIŞTAN YANADIR

Kupa töreninde konuşan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Amedspor'un Süper Lig'e coşku ve güzellik katacağını belirterek, "Büyük bir şey başardık. Genç başardık, büyük kazandık. Hep birlikte kazandık. Sizler sayesinde kazandık. Birlikte üzüldük, birlikte öfkelendik, birlikte yürüdük ve bugün bu kupayı bu kente getirdik. Asla inancımızı yitirmedik. Sizlere güvendik. Gittiğimiz her yerde bizimleydiniz. Asla Amedspor kimliğinden ödün vermedik. Rengimizle, coşkumuzla bütün o deplasmanlarda bu meydandaki coşkuyu temsil ettik. Evet, Amedspor şampiyon oldu. Kutlayanlar oldu. Kutlamayanlar oldu. Hepsine, herkese teşekkür ediyoruz. Lakin şunu da herkes bilmeli; bu gereksiz korkularınızdan, kaygılarınızdan vazgeçin. Bu coşku o lige bir renk getiriyor. Bu coşku o lige bir güzellik katacak. Bizden korkmayın. Amedspor'un dili de, rengi de, kimliği de, kültürü de barıştan yanadır. Hoşgörüden yanadır. Kardeşlikten yanadır. Dostluktan yanadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı