Amed Sportif Faaliyetler, SMS Grup Sarıyer'i 2-0 ile Geçti
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında SMS Grup Sarıyer'i 2-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Gürcan Hasova, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Burak Sami Şad
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Emrah Başsan (Dk. 46 Oktay Aydın), Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Murat Uçar, Aytaç Kara (Dk. 46 Daniel Moreno), Alberk Koç, Sinan Kurt (Dk. 73 Adama Traore), Sabi'a (Dk. 85 Andre Poko), Fernando Andrade (Dk. 21 Afena Gyan), Diagne
Sms Grup Sarıyer : Muhammed Alperen Uysal, Djilobodji, Hamidou Traore, Regattin (Dk. 73 Berkay Aydoğmuş), Dembele, Anziani (Dk. 86 Muhammed Mert), Anıl Koç (Dk. 73 Muhammet Ali Özbaskıcı), Oğuzhan Berber (Dk. 86 Fethi Özer), Metehan Mert, Ömer Bayram, Ozan Sol (Dk. 38 Camara)
Goller: Dk. 79 Mehmet Yeşil, Dk. 90+6 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler),
Sarı kartlar: Dk. 37 Ozan Sol, Dk. 68 Djilobodji ( Sms Grup Sarıyer )
