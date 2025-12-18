Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Sipay Bodrum FK maçının hazırlıklarına devam etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, rakiplerinin zorlu olduğunu belirterek galip gelmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum organizasyonu çalışması yaptı.

Teknik direktör Kaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum FK ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.

Rakip takımın ligin iyi ve mücadele gücü yüksek takımlarından biri olduğunu belirten Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizden sonra iç sahada en fazla puan toplayan takımlardan biri. İç sahada yenilmeyen bir ekip. Biz bütün çalışmalarımızı galibiyet üzerine kuruyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. İyi ve zayıf yönlerini belirleyip buna göre şablonlar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur ve yükselişimiz devam eder. Hazırlıklarımıza pazartesi gününe kadar devam edeceğiz."

Ligde lider olmanın mutluluk ve keyif verici olduğunu belirten Kaloğlu, "Ortaya koyduğumuz oyunun gücü, takım birlikteliği ve ruhu ile taraftarımızın desteği sayesinde zirvede yer almak gerçekten mutluluk verici. Ancak ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Biz sürecin içindeyiz. Önemli olan sürecin sonunda ligi zirvede tamamlamak. Her maça talibiz ve her karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Bandırmaspor ile oynanan maçın son dakikalarında Mbaye Diagne'nin oyundan alınması ve oyuncunun bu duruma tepki göstermesiyle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Kaloğlu, şunları aktardı:

"Ben Mbaye Diagne'yi seviyorum, o da beni seviyor. Bu durumu karşılıklı olarak konuştuk ve konu bizim için kapandı. Aramızda hiçbir sorun yok. Tabii ki yaptığı hareket hoş değildi ancak bir daha hiçbir oyuncumuzdan böyle bir davranış beklemiyoruz. Biz oyuncu kaybetmek değil kazanmak istiyoruz. Mbaye Diagne de bizim için değerli bir oyuncu bu nedenle o konuyu kapattık. Takım içindeki hava çok iyi, antrenmanlardaki enerjimiz de üst seviyede. İnşallah böyle devam eder."

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Asgari Ücret Komisyonu 2. kez toplandı! Bakan Işıkhan: Ortada bir rakam yok

Asgari ücret maratonu! Toplantı sürerken bakandan yeni açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! 'Oynamak istemiyorum, ben gideceğim' demiş

Fenerbahçe'nin yıldızı gemileri yaktı! "Ben gideceğim" demiş
Ortalığı karıştıracak iddia: Marketler 50 kuruşluk poşetin 2,5 lira olmasını istiyor

Marketlerden poşet fiyatlarına fahiş zam talebi! Rakam bile verdiler
Yüzlerini eşarpla gizleyen anne-kız, girdikleri evlerden altın ve ziynet eşyası çaldı

Anne ve 18 yaşındaki kızının yaptığı rezilliğe bakar mısınız
İddialar art arda geliyor! Boğaz'daki yalıda uyuşturucu partisi vermişler

Yalıda grup seks iddiası! Telefon yasak, uyuşturucu serbest
Bomba iddia: Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak

Tutuklanan spikerin telefonundan çıkanlar fena baş ağrıtacak
RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar

RTÜK'ten Jasmine dizisi hakkında karar
MSB'den vurularak düşürülen İHA'ya ilişkin açıklama: Uygun yerde kontrollü müdahaleyle düşürüldü

Düşürülen İHA, Ankara'ya kadar nasıl geldi? MSB'den yanıt var
TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

Sürpriz görüşme sonrası bakandan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi satışa çıkardı, işte istediği fiyat

Bu aracı hatırladınız mı? Malum kişi ilana koydu, işte istediği para
Kazada ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar

Kaza yaptılar, ölen arkadaşını araçta bırakıp kaçtılar
Damat cinayetinde babaya kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel cenazeni götür

Damat cinayetinde kan donduran telefon: Oğlunu öldürdüm, gel al
title