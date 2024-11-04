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Amed Sportif Faaliyetler, Servet Çetin ile Anlaştı

Amed Sportif Faaliyetler, Servet Çetin ile Anlaştı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını duyurdu. İmza töreni Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleşti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktörlük görevi için Servet Çetin ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Servet Çetin ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, kulüp Başkan Yardımcısı Fadıl Oğurlu, Futbol Şube Sorumlusu Şefik Özdil ve Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Dalga'nın katılımıyla düzenlenen imza töreninde teknik direktör Servet Çetin ile resmi sözleşme imzalandığı vurgulanarak, " Amedspor'umuza hoş geldin Servet Çetin! Teknik direktörümüz Servet Çetin'e Amedspor'umuzda başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor
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