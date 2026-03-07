Amed Sportif Faaliyetler-Serikspor maçının ardından / Video eklendi

1'inci Lig'in 29'uncu haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında konuk ettiği Serikspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ardından takımların teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler, Serikspor galibiyetinin ardından puanını 58'e çıkardı. Bu sonuçla Amed Sportif Faaliyetler, 3'üncü sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran açıklamalarda bulundu. Kazandıkları için mutlu olduğunu açıklayan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "İyi bir oyuncu grubumuz var. 90 dakika bizim kontrolümüz altında olan atak yaptığımız bir maç. Çok fazla üretemedik belki ama bir iki tane Veysel'in çıkardığı uzaktan şutlar var. Golü daha önce bulsaydı daha farklı olurdu. Önemli olan bundan 3 puan almaktı. 3 puan ötesinde 'Çok fazla oyundan memnun musun?' derseniz o kadar çok değilmiş açıkçası. Ama zor da olsa kazanmak, özellikle aradaki puan farkını açtırmamak adına bence iyi bir galibiyet. Çok şükür ki kazandık. Kazanmak güzel. İnşallah İstanbul'dan da 3 puanla döneriz, yolumuza devam ederiz" dedi.

MUSTAFA BORAN: İYİ OYNAYAN BİR TAKIM VARDI

Ligde kalmak için kalan maçlarını kazanmak istediklerini belirten Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran, "Şampiyonluk hedefi olan güçlü bir kadroya sahip ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadık. Bugün iyi bir oyun oynadık. Özellikle savunma anlamında taktik disipline bağlı kalan, kompakt olarak iyi oynayan bir takım vardı. Oyuncularımız çok iyi mücadele etti. Ligde kalmayı istiyorlar, arzuluyorlar. Bugün bunu sahaya yansıttılar. Buradan puansız ayrılıyoruz. Önümüzdeki maçlardan puan alarak ligde kalmak için elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz, burada bırakmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı