Haberler

Amed Sportif Faaliyetler'de Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile karşılaşacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve duran top organizasyonları üzerine çalıştı.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Serikspor 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler
ABD savaşın ilk 4 gününde 2 milyar dolarlık askeri ekipman kaybetti

Bu rakamı duyunca savaşa girdiğine bin pişman olacak
Dubai'de lüks otellerin gecelik fiyatı dibe vurdu

Savaş tarifesi! Dubai'de 400 euroluk odaların yeni fiyatına bakın
Milli Atıcılarımız İsmail Keleş, Yusuf Dikeç ve Buğra Selimzade, Avrupa şampiyonu

Dünya yine onu konuşuyor
2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz

2-0 yenikken kaleciyi çıkarıp orta saha aldı, sonuç inanılmaz
'Suçsuz günahsız' deniyordu! Gerçek çok başka çıktı

"Suçsuz günahsız" diyorduk foyası ortaya çıktı