Amed Sportif Faaliyetler'de Serikspor maçı hazırlıkları sürüyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Serikspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların pas, top koruma ve duran top organizasyonlarına yönelik çalışmalar yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler ile Serikspor 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşı karşıya gelecek.