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Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı

Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor'u 2-1 Yenerek 3 Puan Aldı
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Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik direktör Servet Çetin, galibiyetin mutluluğunu yaşarken, takımın daha iyi oynaması için zamana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Şanlıurfaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar da zorlu bir ligde mücadele ettiklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Şanlıurfaspor'u 2-1 yenen Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Servet Çetin, "Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çetin, zeminden dolayı istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi.

Çok önemli ve zor bir maçtan 3 puan aldıklarını anlatan Çetin, şunları kaydetti:

"Özellikle içeride kaybettikten sonra bu maça iyi asılacaklardı. İyi savunma yapan dinamik oyunculara sahip bir takım. İleride hızlı oyuncuları var. Geçişi iyi yapan bir takımdı. Bütün önlemlerimizi hafta içi aldık. Sadece sahada dolayı oyun anlamında sıkıntı yaşıyoruz. Golü de bulduk. Maalesef ilk yarının sonlarına doğru talihsiz bir penaltıdan dolayı işimizi yine zora soktuk. İkinci yarı yine iyi başladık. Gol pozisyonları bulduk ve değerlendiremedik. Sonuç olarak 3 puan almasını bildik. Zamana ihtiyacımız var. Oyuncu arkadaşlarımın biraz güvenleri yerine gelmeye başladı. İnşallah 1-2 galibiyetten sonra, zeminimiz de düzgün olursa, çok daha iyi futbol oynayan bir ekip göreceksiniz. Kazanırız kazanmayız ama biz oyun oynamak istiyoruz. Bunu da oyuncu arkadaşlarıma her maçtan önce söylüyorum. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum."

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise mağlubiyet dolayısıyla üzgün olduğunu söyledi.

Ligde daha çok maç oynayacaklarını aktaran Karafırtınalar, "Kolay bir lig değil. Biz bu sene hakikaten zorluklarla bir takım kurduk. O takımla mücadele etmeye çalışıyoruz. Çocuklar aslan gibi de mücadelelerini yapıyor. Bugünkü oyun ve mücadele de tatmin edici." ifadelerini kullandı.

Maçta duran toptan gol yediklerini ve buna önlem almaları gerektiğini belirten Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Gereken çalışmaları zaten yapıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. İçeride oynadığımız maçlar çok daha önem arz etmeye başladı. İçerideki maçlarda puan kaybına tahammülümüz yok. Bundan sonra birlik olup bu kötü günleri beraber atlatacağız. Kolay bir şey değil. Hakikaten sancılı bir sezon olacak. Ama biz bunu başaracağız. Ben oyuncularıma, taraftarımıza ve yönetime güveniyorum. İyi bir oyun ama kötü bir sonuç. Bireysel hatadan yenilen bir gol. Bizim adımıza üzücü bir durum. Taraftarlar buraya kadar geldi ve bizi destekledi. Kendilerine özellikle teşekkür ediyoruz. İnşallah içeride bunu telafi edeceğiz."

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Spor
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