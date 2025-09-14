Haberler

Amed Sportif Faaliyetler Pendikspor'u 2-1 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında sahasında Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 10'a çıkardı. Maç öncesinde protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

STAT: Diyarbakır

HAKEMLER: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Egemen Savran

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Celal Hanalp (Dk. 57 Oktay Aydın), Sinan Kurt, Aytaç Kara (Dk. 57 Alberk Koç), Emrah Başsan (Dk. 57 Afena-Gyan), Dia Saba (Dk. 90 Kouyate), Fernando (Dk. 69 Daniel Moreno), Diagne

ATKO GRUP PENDİKSPOR: Utku Yuvakuran, Soldo, Berkay Sülüngöz, Yiğit Fidan, Sequeira (Dk. 27 Furkan Mehmet Doğan), Denic (Dk. 66 Thuram), Mesut Özdemir, Bekir Karadeniz (Dk. 81 Hamza Yiğit Akman), Kitsiou, Clarke-Harris (Dk. 66 Adnan Uğur), Wilks

GOLLER: Dk. 24 Aytaç Kara, Dk 89 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 28 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor )

SARI KARTLAR: Kitsiou, Wilks, Berkay Slüngöz, Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor ), Oktay Aydın (Amed Sportif Faaliyetler)

Amed Sportif Faaliyetler, 1'inci Lig'in 5'inci haftasında sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetlere galibiyeti getiren golleri Aytaç Kara ve penaltıdan M. Diagne atarken, Pendikspor'un golünü Clarke-Harris attı. Amed SK, bu sonuçla puanını 10'a çıkararak ligde 4'üncü sıraya yükseldi.

MAÇ ÖNCESİ PROTOKOLDE GERGİNLİK

Maçtan önce protokol tribününde gerginlik çıktı. Kısa süren gerginlik görevlilerin araya girmesiyle sona erdi.

