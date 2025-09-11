Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.