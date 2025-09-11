Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor Maçına Hazırlanıyor

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Pendikspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştiriliyor.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü Pendikspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
