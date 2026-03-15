Amed Sportif Faaliyetler Manisa FK'yı 2-0 Mağlup Etti

1'inci Lig'in 31'inci haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 64'e çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, önümüzdeki hafta Hatayspor deplasmanına gidecek.

Karşılaşmanın ardından Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal ve Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş açıklamalarda bulundu.

Milli maç arasına 67 puanla girmek istediklerini aktaran Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Bugün ben neyi gördüm, biliyor musunuz? Şampiyon olduğum sezonki coşkuyu, takımın oyununu gördüm. Bu beni çok mutlu etti. Maçın her dakikasında, oyunun başından itibaren isteyen bir Amedspor takımı, coşkulu ve tempolu oynamaya çalışan bir Amedspor takımı gördüm. Bu beni inanılmaz derecede mutlu etti. Ben tüm oyuncularımı kutluyorum. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. Hedefimizi belirlemiştik, milli takım arasına 67 puanla girmek istiyoruz demiştik. Fikstürde büyük bir avantaj yakaladık, bunu oyuncu grubumuzla kullanmak istiyoruz. Bugün oynanan oyunu ortaya koyan, giren çıkan herkesin ortaya koyduğu karakteri sezon sonuna kadar devam ettirdiğimizde bu takım çok rahat bir şekilde şampiyon olacaktır. İnşallah hep birlikte bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum" dedi.

AHMET PEKTAŞ: KIRMIZI KART KARARI DOĞRUYDU

Oyuncusunun yediği kırmızı kartın doğru olduğunu belirten Manisa FK Teknik Sorumlusu Ahmet Pektaş, "Maç içinde bir iki ufak tatsız provokasyon oldu ama çok da önemli değil. Bunlar futbol içinde olabiliyor. Topun bizde olduğu anları biraz daha doğru oynayabilseydik, belki biraz daha etkili olabilirdik. Ama burada, 75'inci dakikada bir kırmızı kart oldu… Bence kırmızı kart kararı tamamen doğru. 10 kişi kalınca böyle zor bir deplasmanda mağlubiyet kaçınılmaz oldu. Oyunun içinde kalmaya çalışacağız, sürekli oyunu konuşmaya çalışacağız ama hakem performansından da çok memnun değiliz" diye konuştu.

