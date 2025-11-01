Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp ter idmanı ile sona erdi. Maç yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Yeşil-kırmızılı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor