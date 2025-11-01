Haberler

Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK ile yapacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp ter idmanı ile sona erdi. Maç yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında deplasmanda Manisa FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan paylaşımda, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-kırmızılı futbolcular, daha sonra ter idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Manisa FK ile Amed Sportif Faaliyetler, yarın saat 13.30'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.