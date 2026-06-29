Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı futbolcu Raveloson'u transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Madagaskarlı futbolcu Rayan Raveloson'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Madagaskar Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevini de yürüten Rayan Raveloson ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Rayan Raveloson'a hoş geldin diyor, Amedspor forması altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.