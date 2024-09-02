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Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor'u 3-0 Yendi

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1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da konuk ettiği Kocaelispor'u 3-0 yendi. Oktay, Adama Traore (2) golleriyle galibiyeti getiren isimler oldu.

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Oğzuhan Aksu, Serdar Osman Akarsu, Ferhat Çalar

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Nurullah – Batuhan (Dk.61 Yılmaz), Mehmet Yeşil (Dk. 33 Çekdar), Nicolas, Alberk, Murat Uçar, Yohan Cassubie, Oktay (Dk. 68 Uğur Adem), Sinan (Dk.61 Serkan), Adama Traore, Britt Assombalonga

KOCAELİSPOR: Gökhan – Ahmet Oğuz (Dk. Mehmet Yılmaz), Araron Appindangoye, Tarkan, Muharrem Cinan, Pedro Filipe, Josip Vukovic, Barış Alıcı (Dk. 45 Yunus Emre), Mijo Caktas (Dk. 19 Harun), Mendes (Dk. 59 Furkan Gedik), Oğulcan (Dk. 59 Yusuf Cihat)

GOLLER: Dk.32 Oktay Dk. 63 Adama Traora, Dk. 85 Adama Traore, (Amed Sportif Faaliyetler)

SARI KARTLAR: Çekdar, (Amed Sportif Faaliyetler) Josip Vukovic (Kocaelispor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 4 Gökhan, Dk. 20 Muharrem Cinan (Kocaelispor)

1'inci Lig'in 4'üncü haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da konuk ettiği Kocaelispor'u 3-0 yendi.

32'nci dakikada Sinan'ın pasında kale önünde topla buluşan Oktay, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

63'üncü dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Adama Traore, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

85'inci dakikada Murat Uçar'ın ara pasıyla topu alan Adama Traore sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 3-0.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şanlıurfa Güncel Futbol Spor

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