Amed Sportif Faaliyetler'de Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıkları sürüyor
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan idmanlarda futbolcular pas çalışmaları ve duran top organizasyonları üzerinde durdu.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'ndeki idmanda futbolcuların pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştığı bildirildi.
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile Amed Sportif Faaliyetler, 28 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'da Aktepe Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin