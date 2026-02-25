Amed Sportif Faaliyetler, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'de oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı için hazırlıklarına Mesut Bakkal yönetiminde devam ediyor.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde, Şehmus Özer Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları çalıştı.
Diyarbakır ekibi, hazırlıklarını yarınki antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin