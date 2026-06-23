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Amed Sportif Faaliyetler'de kaleci Erce Kardeşler ile yollar ayrıldı

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Amed Sportif Faaliyetler, 32 yaşındaki kalecisi Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, kaptana emekleri için teşekkür etti.

Amed Sportif Faaliyetler, kaleci Erce Kardeşler ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki kaleciyle karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kaptanımız Erce Kardeşler ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarımız ayrılmıştır. Amedspor forması altında kulübümüze sunduğu emek, katkı ve özveri için kendisine teşekkür ediyor; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Teşekkürler kaptan." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin
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