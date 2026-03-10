Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.

İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler, saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.