Amed Sportif Faaliyetler, İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi antrenman çalışmalarını tamamladı. Teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular, pas ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas, top koruma ve duran top organizasyonları üzerinde çalıştı.
İstanbulspor ile Amed Sportif Faaliyetler, saat 13.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin