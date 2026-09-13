Haberler

Amed Sportif Faaliyetler-İstanbul Başakşehir maçının ardından

Amed Sportif Faaliyetler-İstanbul Başakşehir maçının ardından
Güncelleme:
+45 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Turuncu-lacivertli ekibin yardımcı antrenörü Luke Benstead: "Yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 5-0 mağlup olan İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Luke Benstead, "Yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." dedi.

Diyarbakır Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Benstead, skorun maçın hikayesini anlattığını belirterek "Ceza sahasında savunma yapma konusunda ciddi problemlerimiz vardı. Bu şekilde temassız bir savunma yaptığınız zaman ne yazık ki sonucu ağır olabiliyor. En iyi seviyemizde değildik bugün. Ben kendi adıma bütün sorumluluğu da alıyorum. Oyuncularımız da kendi sorumluluklarını alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Benstead, "Tekrar yükselişe geçeceğimizden şüphem yok ama kesinlikle hayal kırıklığı yaşıyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpan yolcu otobüsünün yanma anı kamerada

İstanbul'daki katliam gibi kaza anbean kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor

Ferdi Kadıoğlu ve Sidiki Cherif karşı karşıya geldi! 5-0'lık dev skor
Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Kötü haber! Fenerbahçe maçı öncesi şanssızlıkları bitmiyor
Bursa'da nakil belgesi olmayan 8 ton midye ele geçirildi: Tamamı imha edildi

Otoyolda durdurulan araçlardan çıktı! 8 ton midye imha edildi
Celal Adan: MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var

Cumhur İttifakı'nda tartışma yaratacak çıkış: MHP birinci parti olmalı
Meslek lisesinde skandal görüntüler! Sınıfta okey oynayıp sigara içtiler

Skandal görüntülerin adresi bir meslek lisesi
Galatasaray'da 2008'den sonra bir ilk

2008'den sonra bir ilk!
Kadının cansız bedeni kıyıya vurdu, hiçbir şey olmamış gibi oturmaya devam ettiler

İnsanlık bitmiş dedirten görüntüler