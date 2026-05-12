Amed Sportif Faaliyetler'de genel kurul kararı
Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler Spor Kulübü, olağan genel kurul toplantısının 1 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantı 8 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda olağan genel kurulun, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Sezai Karakoç Genel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 8 Haziran Pazartesi günü aynı saat ve yerde yapılacağı ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı