Amed Sportif Faaliyetler'de iki transfer

Güncelleme:
TFF 1'inci Lig lideri Amed Sportif Faaliyetler, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımından stoper Oleksandr Syrota'yı satın alma opsiyonuyla kiralarken, Bodrumspor'dan sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'den stoper Oleksandr Syrota'yla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama yoluyla anlaştığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Bodrumspor'un sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile de 1,5 sezonluk sözleşme imzalandığı, kulübün 1 sezonluk tek taraflı uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
