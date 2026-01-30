Amed Sportif Faaliyetler'de iki transfer

TFF 1'inci Lig'de lider Amed Sportif Faaliyetler, Oleksandr Syrota ve Zdravko Minchev Dimitrov ile anlaştı.

Amed Sportif Faaliyetler, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'den stoper Oleksandr Syrota'yla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralama yoluyla anlaştığını duyurdu. Açıklamada ayrıca, Bodrumspor'un sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov ile de 1,5 sezonluk sözleşme imzalandığı, kulübün 1 sezonluk tek taraflı uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.