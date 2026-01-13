Amed Sportif Faaliyetler, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 18 Ocak Pazar günü oynayacağı Erzurumspor FK maçı için antrenmanlara başladı. Futbolcular, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetiminde pas, savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştiriyor.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların pas, savunma ve hücum çalışmaları yaptığı belirtildi.
Amed Sportif Faaliyetler, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor