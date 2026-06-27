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Amedspor, Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı

Amedspor, Ermal Krasniqi'yi kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Kulüp, transferin hayırlı olmasını diledi.

SÜPER Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sağ kanat oyuncusu Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, hücum hattında sağ açık pozisyonunda görev yapan Ermal Krasniqi'nin kadroya katıldığı belirtilerek, "2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Ermal Krasniqi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Hızı, teknik kapasitesi ve hücumdaki etkinliğiyle dikkat çeken Ermal Krasniqi'nin takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni transferimiz Ermal Krasniqi'ye Amedspor forması altında başarılı bir sezon diliyor, anlaşmanın kulübümüz ve camiamız için hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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