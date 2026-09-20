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Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır'da Beşiktaş'ı ağırladı, Hasi ilk 11'ini korudu

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Teknik direktör Besnik Hasi, Başakşehir karşısındaki ilk 11'ini değiştirmeyerek sahaya sürdü; taraftarlar maç öncesinde tribünlerde yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Besnik Hasi, son oynanan İstanbul Başakşehir maçının ilk 11'i ile sahaya çıktı.

Ligin geride kalan 5 haftayı 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle tamamlayan Diyarbakır temsilcisi, Diyarbakır Stadı'nda Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Besnik Hasi, karşılaşmada Lafont, Bates, Dellova, Krasnic, Furkan Soyalp, Ballet, Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil, Dia Saba, Orban'a ilk 11'de görev verdi.

Amed Sportif Faaliyetler'de yedek kulübesinde Cisse, Mehmet Yeşil, Rayan Lutin, Cem Üstündağ, Kahraman Demirtaş, Miraç Acer, Mustafa Burak Bozan, Diagne, Ali Turap Bülbül, Berk Kızıldemir yer aldı.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasındaki karşılaşmaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maç öncesinde Diyarbakır Stadı çevresinde toplanan taraftarlar, takımlarına tezahüratlarla destek verdi.

Yeşil-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde tribünlerdeki yerlerini alırken, stat çevresinde de maç heyecanı yaşandı.

Karşılaşma öncesi Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba'ya ligin ilk haftasında Erzurumspor FK karşısında attığı golden dolayı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ağustos ayının en iyi golü ödülü verildi.

Öte yandan taraftarlar, maç öncesinde kale arkası tribününde koreografi gösterisi gerçekleştirdi.

Beşiktaş cephesi

Siyah-beyazlı ekip, Diyarbakır'daki mücadeleye Nübel, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Agbadou, Olaitan, Poku, Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Djalo, Murillo ilk 11'yle çıktı.

"Kara kartal"ın yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Emirhan Topçu görev bekledi.

Öte yandan, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı karşılaşmayı tribünden izledi.

Kaynak: AA
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