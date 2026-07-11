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Hazırlık maçı: Amed Sportif Faaliyetler: 0 FC Dinamo Batumi: 2

Hazırlık maçı: Amed Sportif Faaliyetler: 0 FC Dinamo Batumi: 2
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Gürcistan temsilcisi FC Dinamo Batumi ile oynadığı ilk hazırlık maçını 2-0 kaybetti.

Amed Sportif Faaliyetler, hazırlık maçında FC Dinamo Batumi'ye 2-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Gürcistan Erovnuli Ligi ekiplerinden FC Dinamo Batumi ile karşı karşıya geldi. Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi K7 No'lu sahada oynanan mücadeleyi Gürcistan temsilcisi 2-0 kazandı.

Sezon öncesindeki ilk hazırlık maçına çıkan iki takımın mücadelesinde FC Dinamo Batumi'ye galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Vordy Mara ile 65. dakikada Junior Maurides kaydetti.

Karşılaşmayı hakem Alparslan Şen yönetirken, yardımcı hakemlik görevlerini Emrah Türkyılmaz ile Erdoğan Çak yaptı. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ömer Nazif Baytar oldu.

Teknik Direktör Giorgi Chiabrishvili yönetimindeki FC Dinamo Batumi sahaya; Mate Turmanidze, Mamuka Kobakhidze, Dirk Clarkson, Luka Lakvekhetiani, Revaz Chiteshvili, Artiom Milchenko, Giorgi Putkaradze, Vordy Mara, Giorgi Koukreidze, Tornike Kirkitadze ve Dmitri Mandrichenko ilk 11'iyle çıktı.

Teknik Direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler ise mücadeleye Mustafa Burak Bozan, Mehmet Yeşil, Amadou Cisse, Kahraman Demirtaş, Ermal Krasniqi, Cem Üstündağ, Ryan Raveloson, Diaa Saba, Daniel Moreno, Berk Özdemir ve Florent Hasani ilk 11'iyle başladı.

İki takım da karşılaşmanın ilk yarısında ideal kadrolarına yakın bir 11 ile mücadele ederken, ikinci yarıda ise genç futbolculara ve yedek oyunculara şans verildi.

Erzurumspor FK'nın 30 yaşındaki Gürcü sol bek oyuncusu Guram Giorbelidze de karşılaşmayı tribünden takip etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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