Amed Sportif Faaliyetler Dia Saba'yı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba'yı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Maccabi Haifa forması giyen 32 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Transferin kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diliyor, Dia Saba'ya yeşil-kırmızılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz. Yeni transferimiz Dia Saba, yarın sabah 10.00'da Diyarbakır Havalimanı'na iniş yapacaktır. Tüm taraftarlarımızı, Dia Saba'yı karşılamak üzere Diyarbakır Havalimanı'na davet ediyoruz."