Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Burç Baysal'dan Taraftar Mesajı

Amed Sportif Faaliyetler'in başkanı Burç Baysal, kulübün Türkiye kamuoyuna bugüne kadar örnek olduğunu söyledi.

Burç Baysal, Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde, teknik direktör Servet Çetin, genel sekreter Faruk Korkmaz ve basın sözcüsü Bekir Güneş'in katıldığı basın toplantısında Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü MKE Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Amed Sportif Faaliyetler'in "genç, 12 yıllık geçmişi" olan bir kulüp olduğunu ifade eden Baysal, "Tribünlerimizde genelde kadınların ve çocukların da olduğu büyük bir taraftar kitlesi var. Taraftarlarımızın gelen takımlara ve gelen futbolculara karşı herhangi bir holiganizm içeren bir tavrı olmamıştır. Cinsiyetçi söylemleri içinde barındıran, küfreden hiçbir taraftarı stadımızda barındırmayacağız. Bu kültür sonuna kadar da devam edecek. Aksi olduğu takdirde de belki bir ilk olarak yönetim kurulu olarak stadımızı kapatacağız. Asla bu konuda taviz vermeyeceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

MKE Ankaragücü ile oynayacakları maça değinen Baysal, "Temaslar çerçevesinde sadece barışın dilini kullanacağımız diyaloglar oluşacaktır." ifadesini kullandı.

Servet Çetin: "Eksiklerimiz var"

Servet Çetin de MKE Ankaragücü maçının öneminin farkında olduklarını belirterek "Maça normal, sıradan bir maç gibi bakacağız. Çünkü aşırı konsantre olmak bizi olumsuz etkileyecektir. 3 puan alabileceğimiz bir takım olarak görüyoruz. İçerde etkili oynuyoruz. Eksiklerimiz var. Tek hedefimiz tam kadro maça çıkmak." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatan Çetin, gerekli transferlerin yapılacağını sözlerine ekledi.