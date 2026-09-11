Amed Sportif Faaliyetler, Başakşehir maçının hazırlıklarına devam etti
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında İstanbul Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.
İdmanda futbolcular, taktik çalışma gerçekleştirdi.
Diyarbakır temsilcisi, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Amed Sportif Faaliyetler ile İstanbul Başakşehir, 13 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.
Kaynak: AA